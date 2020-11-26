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مبعوثون أفارقة يتوجهون إلى إثيوبيا وأنباء عن مقتل الآلاف في صراع تيغراي

Publié le 26.11.2020 à 13h18 par APA

توجه مبعوثون من الاتحاد الإفريقي إلى إثيوبيا قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها الحكومة لقوات إقليم تيغراي للاستسلام، فيما تشير الأنباء إلى أن الأزمة ربما أودت بحياة آلاف المقاتلين.

وقال مصدران دبلوماسيان، إنه « من المقرر أن يصل 3 مبعوثين للاتحاد الإفريقي إلى أديس أبابا، وهم رئيس موزامبيق السابق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إيلين جونسون سيرليف ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانثي ».

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إنه يعتزم استقبال المبعوثين، لكنه لن يتفاوض مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قبل استسلامهم أو هزيمتهم.


وأمهلت حكومة أبي أحمد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 72 ساعة تنقضي مساء اليوم الأربعاء للاستسلام وإلقاء السلاح، وإلا واجهت هجوما على مقلي عاصمة الإقليم التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة.

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