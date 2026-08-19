Zlécaf : le Congo veut accélérer l’accès de ses entreprises au marché africain

À Brazzaville, un atelier national consacré aux défis et opportunités liés à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) a réuni, le 17 août, pouvoirs publics, partenaires au développement et acteurs du secteur privé.

Faire du Congo un acteur compétitif de l’intégration économique africaine. C’est l’ambition affichée à l’ouverture de l’atelier national sur le thème « Les entreprises congolaises face aux marchés africains, défis, opportunités et perspectives ». Organisée conjointement par le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zlécaf, et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la rencontre vise à renforcer la capacité des entreprises congolaises à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché continental.

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Ouvrant les travaux, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a insisté sur la nécessité de préparer davantage les opérateurs économiques congolais à la concurrence et aux exigences d’un marché africain appelé à devenir l’un des principaux espaces d’échanges commerciaux.

La cérémonie d’ouverture a également permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Zlécaf au Congo. Le pays avait signé l’accord fondateur le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, avant de ratifier les instruments en février 2019. Depuis, plusieurs étapes ont été franchies pour consolider le cadre national de participation à cette initiative d’intégration économique.

La stratégie nationale de mise en œuvre de la Zlécaf a notamment été validée en septembre 2020. De même, les listes de concessions tarifaires et d’engagements spécifiques dans le secteur des services, négociées dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), ont été adoptées.

Un marché à conquérir

Au-delà des avancées institutionnelles, l’enjeu est désormais de passer à une phase davantage opérationnelle. Pour les entreprises congolaises, l’ouverture progressive des marchés africains représente à la fois une opportunité de conquérir de nouveaux débouchés et un défi en matière de compétitivité, de qualité, de production et de respect des normes.

L’atelier constitue ainsi un cadre d’échanges sur les moyens permettant au secteur privé de mieux comprendre les mécanismes de la Zlécaf et d’identifier les secteurs susceptibles de porter les exportations congolaises.

La dynamique engagée devra notamment favoriser une meilleure préparation des entreprises, afin qu’elles puissent transformer l’intégration commerciale africaine en opportunités concrètes d’investissement, de croissance et de création d’emplois.