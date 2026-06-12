Journée mondiale de l’environnement : Congo Terminal mobilise ses collaborateurs et sensibilise la jeunesse pour un avenir durable

Le 05 juin 2026, Congo Terminal a célébré la Journée mondiale de l’environnement en se mobilisant sur 2 fronts : des initiatives autour d’engagements concrets adressées aux collaborateurs et une activité avec la jeunesse locale pour ancrer, dès le plus jeune âge, les bons réflexes écologiques.

C’est vers les enfants du Samu Social de Pointe-Noire que Congo Terminal a choisi de tourner son regard. Au programme : une session de sensibilisation aux enjeux environnementaux, une opération collective d’assainissement des espaces extérieurs du centre, et la création d’un potager pédagogique réalisé main dans la main avec les enfants. Une façon ludique et durable de les initier aux écogestes et au respect de leur cadre de vie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Ces actions permettent aux enfants du Samu Social de Pointe-Noire d’intégrer les enjeux environnementaux au cœur de leur quotidien. L’engagement des collaborateurs de Congo Terminal à leurs côtés a incarné un bel exemple de mobilisation collective au service des générations futures. Les enfants en ont été profondément marqués » explique Arle NTONTA, Directeur Général Samu Social Pointe-Noire.

En interne, Congo Terminal a également mobilisé ses collaborateurs autour de sa stratégie environnementale. Celle-ci s’articule autour de cinq engagements majeurs : réduire la consommation d’énergie sur l’ensemble de ses sites ; privilégier le numérique pour limiter le gaspillage de papier ; assurer un tri rigoureux des déchets sur tous les sites ; signaler immédiatement toute anomalie pour prévenir les pollutions accidentelles et optimiser les flux logistiques pour réduire l’empreinte carbone.

Cette dynamique de sensibilisation dépasse les murs de l’entreprise. En partenariat avec Renatura Congo, Congo Terminal mène un programme d’éducation environnementale destiné aux élèves et aux familles de ses collaborateurs. L’impact est considérable : plus de 36 000 enfants ont déjà été touchés par ces actions, contribuant à faire émerger une véritable culture environnementale au sein des communautés locales.

Engagé dans une démarche d’économie circulaire, Congo Terminal s’appuie sur le tissu économique local pour valoriser ses déchets industriels. Huiles usées, pneus et batteries font l’objet d’un recyclage de proximité rigoureux, rendu possible grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux.

Par l’ensemble de ces initiatives, Congo Terminal confirme son ambition de bâtir, aux côtés de ses collaborateurs, de ses partenaires et des communautés locales, une transition écologique collective au service des générations futures