Journée internationale de la mer : le Congo appelle à une responsabilité collective

Placée cette année sous le thème « Notre océan, notre responsabilité, notre chance », la commémoration a été l’occasion pour le gouvernement d’insister sur la nécessité d’une mobilisation collective pour préserver ce patrimoine vital.

Dans sa déclaration, la ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, a rappelé que l’océan est à la fois une richesse inestimable et une lourde responsabilité pour l’humanité. Il absorbe près d’un quart des émissions mondiales de dioxyde de carbone, génère plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons et est le moteur du commerce international, avec plus de 90 % des échanges transitant par voie maritime.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La ministre souligne que cette richesse est aujourd’hui menacée par les activités humaines : surexploitation des ressources halieutiques, pollution plastique et hydrocarbures, émissions des navires, ainsi que la montée du niveau des mers liée au changement climatique.

Avec une côte de 170 kilomètres et un port en pleine expansion, le Congo dispose d’un atout stratégique pour son développement. « L’océan représente à la fois une porte ouverte sur le monde et une porte d’entrée vers l’arrière-plan continental », a souligné Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas.

Pour mieux valoriser sa façade maritime, le Congo a engagé plusieurs réformes, parmi lesquelles : le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime, la modernisation des infrastructures portuaires, la surveillance accrue des navires, la gestion durable des ressources halieutiques, la sensibilisation des communautés côtières, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime.

La ministre a conclu en rappelant que la préservation des océans n’est pas un simple choix écologique, mais une obligation morale envers les générations futures.