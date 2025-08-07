Infrastructures numériques : le Datacenter national du Congo sera inauguré en novembre

L’annonce a été faite par Léandre Bassolé, directeur général Afrique de la Banque africaine de développement (BAD), principal cofinanceur du projet.

Les travaux de construction du Datacenter national du Congo, lancés en 2024, touchent à leur fin. Avec un taux d’exécution de plus de 90 %, cette infrastructure stratégique sera inaugurée avant les festivités du 28 novembre par le président Denis Sassou N’Guesso. L’annonce a été faite par Léandre Bassolé, directeur général Afrique de la Banque africaine de développement (BAD), principal cofinanceur du projet.

En mission de travail à Brazzaville, Léandre Bassolé a visité le chantier le 5 août, en compagnie du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Tous deux ont exprimé leur satisfaction quant à l’avancement des travaux, rassurés par les équipes techniques chinoises quant au respect des délais.

« Ce Datacenter sera la plus grande infrastructure numérique d’Afrique centrale et doit être une fierté nationale. Le gouvernement congolais s’est engagé à honorer sa part de financement, ce qui permet la relance complète du chantier », a déclaré M. Bassolé, évoquant ses échanges positifs avec les ministres du Plan, Ludovic Ngatsé, et des Finances, Christian Yoka.

Erigé sur l’ancien site de l’UAPT, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, face au camp La Milice, le Datacenter national est un bâtiment moderne de trois niveaux avec sous-sol. Il est doté de salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence, ainsi que d’un local technique abritant les équipements énergétiques et de climatisation.

L’infrastructure permettra au Congo de stocker, héberger et traiter localement l’ensemble de ses données numériques, tout en assurant la sécurité et la souveraineté électronique du pays et, potentiellement, de la sous-région.

Pour le ministre Léon Juste Ibombo, cette avancée ouvre un nouveau chapitre dans la transformation digitale du pays :

« On ne peut pas parler de gouvernance électronique sans la maîtrise de ses données. Ce Datacenter est essentiel pour l’hébergement des données critiques du gouvernement, mais aussi pour les opérateurs privés. Nous mettons tout en œuvre pour que le président de la République l’inaugure avant son discours sur l’état de la nation, prévu le 28 novembre. »

Prévue dans la foulée de la célébration de la fête nationale du 28 novembre, l’inauguration du Datacenter marquera un tournant dans la modernisation des services publics et privés au Congo. Il symbolise la volonté politique d’ancrer le pays dans l’ère de la digitalisation, en renforçant son autonomie technologique et sa résilience numérique.