Congo-présidentielle de 2026 : lancement de la révision des listes électorales

La révision des listes électorales a officiellement débuté, lundi 1er septembre, en République du Congo, à un peu plus de six mois de l’élection présidentielle prévue en mars 2026. L’opération, qui durera deux mois, vise à garantir la transparence du scrutin et à permettre à chaque citoyen de vérifier son inscription.

À Brazzaville, des banderoles annonçant la campagne sont visibles un peu partout dans la capitale. Dans certains arrondissements, comme à Bacongo, la mise en place des commissions prenait encore forme en milieu de journée. Deux agents présents sur les lieux rappellent cependant l’importance de l’exercice :

« On doit y procéder pour informer tout le monde, afin que chacun sache qu’il y aura bel et bien une élection présidentielle en 2026 », souligne l’un d’eux.

« Il faut que le nom de chaque citoyen figure sur les listes pour que chacun puisse voter. S’il n’y est pas, c’est impossible », insiste son collègue.

À Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville, les listes sont déjà affichées. Le maire, Laurent Edgard Bassoukissa, qui préside la commission de révision, affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires : « Les chefs de quartier ont passé le message par mégaphone et par l’intermédiaire des crieurs », explique-t-il.

Pour les électeurs, l’opération est jugée essentielle. Dieu-Merci, rencontré sur place, estime qu’elle constitue « un état des lieux salutaire pour faire le point sur les électeurs décédés, afin que la prochaine échéance électorale se déroule en toute transparence ».

En 2021, lors de la dernière présidentielle, le Congo-Brazzaville comptait plus de 2,645 millions d’inscrits. Les citoyens ont désormais jusqu’au 30 octobre prochain pour s’assurer que leur nom figure sur les listes électorales.