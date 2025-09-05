Congo : lancement des travaux de réhabilitation de la voie d’accès à l’hôpital de l’Amitié sino-congolaise

Mis en service en 2013, l’hôpital de l’Amitié sino-congolaise, situé dans le 7ᵉ arrondissement de Brazzaville (Mfilou-Ngamaba), était devenu difficile d’accès en raison de la forte dégradation de la route menant à l’établissement. Pour remédier à cette situation, les travaux de réhabilitation du principal tronçon ont été officiellement lancés le 4 septembre.

La cérémonie a été présidée par le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et le chargé d’affaires près l’ambassade de Chine au Congo, Qiu Jianming, en présence de l’administrateur-maire de Mfilou, Bibiane Itoua, du personnel de l’hôpital et de plusieurs partenaires.

Entièrement financés par l’ambassade de Chine sous forme de don, les travaux, confiés à la société CBC, prévoient la remise en état de la chaussée sur environ 320 mètres linéaires, le renforcement des bétons, le curage du caniveau existant ainsi que la réparation des parois dégradées. Le délai d’exécution est de trente jours ouvrables.

Saluant ce projet, Bibiane Itoua a rappelé que l’initiative va bénéficier non seulement aux 387 730 habitants de Mfilou-Ngamaba, mais également à l’ensemble des Brazzavillois. « Cette voie permettra aussi d’accéder à d’autres structures essentielles comme le CEG de Mfilou et le lycée de la Réconciliation », a-t-elle précisé.

Pour sa part, le représentant de l’ambassade de Chine a souligné que cette réhabilitation vise à pérenniser l’hôpital, symbole de la coopération sanitaire entre les deux pays. Depuis une dizaine d’années, ce centre accueille l’équipe médicale chinoise, actuellement à sa trente-et-unième mission, qui continue d’offrir des soins gratuits et de fournir des médicaments à la population.

De son côté, Dieudonné Bantsimba a annoncé que d’autres travaux seront bientôt lancés dans le cadre du soutien de la Banque mondiale, afin de réduire les risques d’inondations et de renforcer les infrastructures de Mfilou.