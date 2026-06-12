Congo : la CNTR mobilise les acteurs nationaux et internationaux à Brazzaville

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a organisé jeudi 11 juin à Brazzaville une importante rencontre de concertation réunissant les partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs institutions nationales.

Cette rencontre vise à créer un cadre d’échanges constructifs entre les différentes parties prenantes engagées dans l’amélioration de la gestion des finances publiques en République du Congo. Elle permettra notamment de faire le point sur les avancées enregistrées, d’identifier les défis persistants et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration pour consolider les mécanismes de contrôle, de suivi et d’évaluation des dépenses publiques.

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À travers cette concertation, la CNTR entend renforcer la synergie entre les institutions publiques, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile autour d’un objectif commun : garantir une gestion efficace, transparente et responsable des ressources de l’État. Les discussions porteront également sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance financière, la lutte contre les irrégularités et la promotion d’une culture de redevabilité au sein des administrations publiques.

La participation des partenaires techniques et financiers témoigne de l’importance accordée à la transparence budgétaire comme levier de développement économique et de confiance entre les citoyens et les institutions. Leur expertise et leur accompagnement constituent des atouts majeurs pour soutenir les réformes engagées dans ce domaine.

À l’heure où les exigences de bonne gouvernance occupent une place croissante dans les politiques publiques, cette rencontre de la CNTR apparaît comme une étape importante dans la consolidation des efforts visant à moderniser la gestion des finances publiques et à renforcer la confiance des citoyens dans l’action de l’État.