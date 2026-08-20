Congo-Ciment : les prix homologués maintenus

4 900 FCFA à Brazzaville, 4 700 FCFA à Pointe-Noire et jusqu’à 5 500 FCFA à Ouesso pour le sac de 50 kg, les prix du ciment restent inchangés au Congo, malgré la demande des producteurs d’une hausse des tarifs.

Réunis mercredi 19 août à Brazzaville avec la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, les trois principaux producteurs de ciment du Congo, Dangote, Sonocc et Forspak, ont convenu de maintenir les prix homologués en 2024.

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Pour le sac de 50 kg, les tarifs restent fixés à 4 900 FCFA à Brazzaville, 4 700 FCFA à Pointe-Noire, 4 150 FCFA à Dolisie, 4 000 FCFA à Madingou, 4 300 FCFA à Sibiti, 4 300 FCFA à Mindouli, 4 850 FCFA à Kintélé, 5 075 FCFA à Kinkala, 5 200 FCFA à Ewo, 5 100 FCFA à Oyo et 5 500 FCFA à Ouesso.

Les prix à la tonne restent également inchangés. Ils s’établissent à 89 956 FCFA à Brazzaville, 87 956 FCFA à Pointe-Noire, 78 956 FCFA à Dolisie, 75 956 FCFA à Madingou, 80 956 FCFA à Sibiti, 80 956 FCFA à Mindouli, 88 956 FCFA à Kintélé, 95 456 FCFA à Kinkala, 103 956 FCFA à Ewo, 97 956 FCFA à Oyo et 105 956 FCFA à Ouesso.

Cette décision intervient alors que les cimentiers avaient saisi le ministère pour demander une révision à la hausse des prix homologués en 2024, en invoquant l’évolution de leurs coûts de revient.

La demande n’est toutefois pas définitivement écartée. Dangote, Sonocc et Forspak ont été invités à transmettre au ministère l’ensemble des éléments justificatifs relatifs à l’évolution de leurs coûts de revient.

Ces données seront examinées lors d’un prochain comité interministériel, qui devra apprécier le bien-fondé de la demande et décider, le cas échéant, d’une éventuelle révision des tarifs.

En attendant cet examen, aucune hausse n’est donc appliquée et les prix homologués en 2024 demeurent en vigueur sur l’ensemble des localités concernées.