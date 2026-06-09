OSIANE 2027 : Libreville va accueillir la 11e édition du salon de la tech africaine

Après dix ans d’existence et une édition anniversaire réussie à Kintélé, le Salon international de la tech et de l’innovation d’Afrique (OSIANE) poursuivra son expansion régionale en 2027 avec une première organisation à Libreville, au Gabon.

Réunis du 2 au 5 juin au Centre international de conférences de Kintélé, à Brazzaville, les acteurs du numérique, de l’innovation et de l’entrepreneuriat africain ont célébré les dix ans du Salon international de la tech et de l’innovation d’Afrique (OSIANE). À la clôture de cette édition anniversaire, le promoteur de l’événement, Luc Missidimbazi, a annoncé que la 11e édition se tiendra en 2027 à Libreville.

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Placée sous le thème « Créons des écosystèmes à forte valeur ajoutée », cette 10e édition a rassemblé des experts, décideurs, entrepreneurs, investisseurs et passionnés du numérique venus de plusieurs pays africains et d’ailleurs. Les échanges ont porté sur les défis et opportunités liés à la transformation numérique, à la cybersécurité, à l’intelligence artificielle, à l’innovation et à l’entrepreneuriat technologique.

Le choix de Libreville marque une nouvelle étape dans le développement d’OSIANE, qui ambitionne de renforcer son rayonnement à l’échelle régionale et continentale. Après avoir contribué pendant une décennie à l’animation de l’écosystème numérique en Afrique centrale, le salon entend désormais favoriser une plus grande intégration des acteurs de la tech à travers la sous-région.

Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées en faveur du renforcement de la souveraineté numérique africaine, de la mutualisation des infrastructures technologiques et de l’accélération de l’innovation sur le continent. Des orientations qui devraient nourrir les réflexions lors du rendez-vous de 2027 au Gabon.