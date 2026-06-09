Congo Terminal signe un partenariat avec le Club de Bonne Volonté pour soutenir le programme ECOL’AVENIR

Fin mai 2026, Congo Terminal et le Club de Bonne Volonté ont officialisé leur partenariat lors d’une cérémonie de signature tenue en présence du Directeur Général de Congo Terminal.

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Cette collaboration est axée sur le programme ECOL’AVENIR, une initiative dédiée à la collecte et à la transformation des déchets plastiques en pavés écologiques.

Ce projet vise à apporter une réponse concrète à la problématique de la pollution plastique tout en contribuant à l’amélioration du cadre de vie des communautés par la gestion responsable des déchets et la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Grâce à une unité de transformation dédiée, les déchets plastiques collectés sont valorisés en matériaux utiles pour l’aménagement urbain, favorisant ainsi leur réduction et la promotion de solutions

durables.

À cette occasion, le Directeur Général de Congo Terminal a salué la pertinence de ce type de programme et l’engagement du Club de Bonne Volonté en faveur de l’environnement. « Au travers du programme ECOL’AVENIR, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la transition environnementale, en soutenant des actions à fort impact qui conjuguent protection des écosystèmes et création de valeur durable pour les communautés. La transformation des déchets plastiques en pavés écologiques illustre pleinement le type de solutions innovantes que nous entendons promouvoir afin de construire un avenir plus durable », a déclaré Anthony Samzun, Directeur Général de Congo Terminal.

De son côté, le Club de Bonne Volonté a exprimé sa reconnaissance envers Congo Terminal pour sa confiance renouvelée qui contribue au renforcement des opérations de sensibilisation et des projets environnementaux menés auprès des populations bénéficiaires.

Avec cette coopération, Congo Terminal confirme son ambition à jouer un rôle moteur dans la préservation de l’environnement et la promotion de solutions durables, au service des générations présentes et futures