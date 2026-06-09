Congo Terminal et Renatura Congo renouvellent leur partenariat pour la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des espèces marines

Fin mai 2026, Congo Terminal et Renatura Congo ont officialisé le renouvellement de leur partenariat annuel, dédié à la préservation de la biodiversité, à la protection de l’environnement et des ressources de nos écosystèmes sur les côtes congolaises, au travers du programme d’Éducation et de Sensibilisation à l’Environnement (ESE).

La cérémonie, présidée par le Directeur Général de Congo Terminal, a permis de réaffirmer l’engagement et la responsabilité de l’entreprise dans la construction d’un écosystème vertueux.

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Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration de long terme, à travers laquelle Congo Terminal soutient activement les actions de Renatura Congo afin de favoriser un changement de comportement et d’engager les acteurs de la société, dès le plus jeune âge, dans des actions durables. Les actions soutenues couvrent un spectre large : sensibilisations environnementales auprès des populations urbaines et rurales, interventions dans les

établissements scolaires, protection des écosystèmes côtiers, sauvegarde des espèces marines menacées, renforcement des capacités et fonds documentaires pour les enseignants, ainsi que la diffusion d’émissions télévisées favorisant la compréhension et l’assimilation des bons gestes pour un environnement durable. Le programme inclut également les visites et formations des enfants des collaborateurs sur ces enjeux environnementaux.

Son renouvellement confirme la volonté commune des deux organisations de poursuivre leurs initiatives de terrain, leurs campagnes éducatives et leurs activités de conservation au bénéfice des communautés locales et des jeunes générations.

À cette occasion, le Directeur Général de Congo Terminal a salué la qualité de cette collaboration et souligné la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs face aux enjeux environnementaux.

« Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité d’agir durablement en faveur de la protection de notre environnement. Avec l’engagement de chaque collaborateur, nous travaillons à réduire significativement notre empreinte carbone. Aux côtés de Renatura Congo, nous menons des actions concrètes pour la biodiversité et sensibilisons les communautés à la préservation des écosystèmes marins. » – Anthony Samzun, Directeur Général de Congo Terminal.

Renatura Congo a, quant à elle, exprimé sa gratitude envers Congo Terminal pour son soutien constant, qui renforce considérablement les capacités de conservation et d’éducation environnementale sur le terrain.

Par cette collaboration renouvelée, Congo Terminal réaffirme son ambition d’être un acteur engagé pour la protection du patrimoine naturel congolais et la promotion de pratiques responsables au service des générations futures.

À PROPOS DE CONGO TERMINAL

Congo Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Pointe-Noire. Engagé dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale, Congo Terminal œuvre au développement durable de la région et au renforcement des communautés locales