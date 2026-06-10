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Congo : Denis Sassou-N’Guesso de retour à Brazzaville après un séjour à Pointe-Noire

Le président de la République du Congo a regagné Brazzaville le mardi 9 juin 2026 après avoir passé plusieurs jours…

Publié par journaldebrazza.com
le: 10 juin 2026
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Le président de la République du Congo a regagné Brazzaville le mardi 9 juin 2026 après avoir passé plusieurs jours à Pointe-Noire, la capitale économique du pays.

 

Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, est rentré à Brazzaville ce mardi 9 juin 2026 au terme d’un séjour de quelques jours à Pointe-Noire. Le chef de l’État avait rejoint la ville océane le 4 juin dernier pour une série d’activités et de séances de travail.

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Durant son séjour dans la capitale économique, plusieurs dossiers relatifs à la vie nationale et au développement du pays ont été examinés. Pointe-Noire, qui constitue le principal poumon économique du Congo, accueille régulièrement des missions de travail du président de la République en raison de sa stratégique pour l’économie nationale.

Le retour du chef de l’État à Brazzaville marque la reprise de ses activités au sein de la capitale politique, où l’attendent plusieurs échéances institutionnelles et dossiers prioritaires.

À son arrivée, le président Denis Sassou-N’Guesso a été accueilli par les autorités civiles et militaires, conformément au protocole républicain. Son séjour à Pointe-Noire s’inscrit dans le cadre du suivi des affaires de l’État et des projets de développement engagés dans le pays.

Cette version est rédigée dans un style de presse classique, avec un titre court et un chapeau concis.

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