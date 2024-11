Semaine de l’investisseur Cemac : une conférence-débat sur la finance digitale

La capitale congolaise a abrité du 19 au 20 novembre l’édition 2024 de la Semaine de l’investisseur Cemac.

« La technologie et la finance digitale, les cryptos actifs et la finance durable », c’est le thème central de la Semaine internationale de l’investisseur de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac). L’évènement s’est tenu du 19 au 20 novembre à Brazzaville, a réuni les acteurs du secteur et des jeunes étudiants des écoles de gestion et de finance.

L’événement est animé par la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), en collaboration avec la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac).

Selon adiac-congo, les échanges interactifs ont permis aux participants de poser des questions aux spécialistes ainsi que de découvrir les dernières tendances en matière de technologie financière, de finance numérique et de finance durable. L’éducation de l’investisseur est devenue un enjeu crucial, a estimé Salvador Mangue Ayingono, le secrétaire général de la Cosumaf, au même titre que la mise en œuvre de dispositifs réglementaires spécifiques liés à la digitalisation des offres et au parcours client de nouveaux ou primo-investisseurs sur le marché des capitaux.