Congo : un centre de greffes de moelle osseuse sera ouvert au CNRDr

C’est l’une des recommandations prise au cours de la 8e session ordinaire du comité de gestion du centre National de Référence de la Drépanocytose.

La 8e session ordinaire du comité de gestion du CNRDr s’est tenue mercredi 19 mars 2025. Le comité a adopté les rapports d’activités 2024, les comptes administratifs et de gestion année 2024, et le budget annuel 2025, qui s’élève à la somme globale de 1.447.782.122 F.CFA (un milliard quatre cent quarante-sept millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-deux francs CFA). Outre ces adoptions, Une recommandation a été faite sur la nécessité d’aménager, d’équiper un centre de greffes de moelle osseuse au Congo. Pour permettre d’optimiser la guérison de la drépanocytose et d’améliorer l’espérance de vie des patients atteints de cette maladie du sang.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon le Professeur Alexis Elira Dokekias « La drépanocytaires la plus âgée a plus de 82 ans, elle est drépano totale et a 5 enfants. Le patient homme quant à lui, a près de 83 ans aujourd’hui. Nous avons des techniques appropriées pour leurs soins. Autrefois on disait qu’un enfant drépanocytaire n’avait pas une longue vie, actuellement, la médecine l’a entièrement démenti. Aujourd’hui, nous pouvons traiter et guérir la drépanocytose. Un drépanocytaire total peut devenir guéri avec notre traitement ».

L’équipe de direction du CNRDr a été appelé à consolider les acquis, en vue d’une croissance qualitative du centre.