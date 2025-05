FESPAM : les activités de la 12e édition sont lancées

C’est à Impfondo, capitale du département de la Likouala que le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a procédé au lencement des activités du Festival Panafricain de Musique.

La 12e édition du FESPAM se tiendra du 19 au 26 juillet 2025, dans la capitale congolaise. Les artistes et publics venus de toute l’Afrique et de la diaspora se retrouveront à Brazzaville pour prendre part à ce rendez-vous culturel.

Les activités de cet évènement ont été lancées le week-end à Impfondo, en présence du Premier ministre Anatole Collinet Makosso qui était accompagné de la ministre de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault et du commissaire général du FESPAM Gervais Hugues Ondaye. Les artistes ont plongé la ville hôte dans une ambiance électrique et riche en couleurs.

En choisissant Impfondo comme point de départ de cette édition, le gouvernement congolais affirme sa volonté de décentraliser l’offre culturelle, en valorisant tous les territoires et en rendant la culture accessible à chaque citoyen.

Créé en 1995 par l’Union Africaine (UA) et le Centre international de civilisation bantu (CICIBA), le Fespam a pour missions entre autres, de valoriser les musiques africaines et celles de la diaspora. Il se tient tous les deux ans à Brazzaville qui abrite son siège.

Notons qu’en juillet 2011, le Fespam a été annulée suite à une bousculade, qui avait fait 7 morts et une trentaine de blessés, à l’entrée du stade Félix Eboué, au centre de la capitale Brazzaville. Le gouvernement congolais avait annulé celui de 2017 pour des « impératifs insurmontables d’agenda». Une décision qui avait provoqué une vague de réactions dans les rues de Brazzaville. La relance des activités du Festival panafricain de musique (Fespam) a eu lieu en juillet 2023, après près de huit ans de pause.