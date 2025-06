Festival N’Sangu Ndji-Ndji : une célébration vibrante des cultures africaines à Pointe-Noire

Du 11 au 15 juin, la ville de Pointe-Noire accueille la 21e édition du festival N’Sangu Ndji-Ndji, un rendez-vous culturel incontournable qui met à l’honneur la diversité artistique africaine.

Événement pluridisciplinaire et accessible, ce festival se veut un espace de rencontre, de dialogue et de valorisation des différences, favorisant l’ouverture d’esprit et le rapprochement entre les peuples.

Initié à la musique par son frère aîné, le griot Youss Banda, Brice Mizingou fonde Africa Folk en 1997. Depuis, il se produit sur les scènes nationales et internationales, notamment en RDC et au Tchad. À travers ses compositions mêlant instruments traditionnels et objets de récupération, il transmet les émotions profondes du quotidien, entre joies et douleurs.

Au programme : concerts, showcases, ateliers, conférences-débats, tables rondes, échanges professionnels et discussions enrichissantes. La scène artistique vibre aux rythmes venus du Congo, du Gabon, du Maroc et d’ailleurs, avec des prestations de groupes et artistes tels que Mixton, Med Kenfaoui, Mbanah, K-Musica, Les Bons Bergers, Étoile Musica, Handi Musica ou encore Mbandja Théâtre.

Parmi les têtes d’affiche, le public retrouve avec enthousiasme le griot congolais Brice Mizingou et son groupe Africa Folk. Ce dernier propose un répertoire mêlant chansons éducatives et messages moralisateurs, notamment tirés de ses albums Malari et École du Caméléon. À travers sa guitare maîtrisée et sa voix envoûtante, Mizingou chante la paix, la tolérance et l’espoir, tout en apportant des innovations notables à son orchestration.

Le festival N’Sangu Ndji-Ndji dépasse les clivages culturels, sociaux et géographiques. Il célèbre la richesse des expressions africaines à travers la musique, la danse et le théâtre, tout en œuvrant à la formation de jeunes artistes et de professionnels du secteur culturel. Il encourage la pérennité des projets artistiques et offre une tribune précieuse à la créativité locale et continentale.

Plus qu’un simple événement, le festival est un moteur d’unité, un vecteur de rêve et un catalyseur de cohésion sociale. En créant des ponts entre les peuples, il propose une vision de l’Afrique ouverte, dynamique et profondément humaine.