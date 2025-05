Congo-Fécofoot : les agents réinstallés à leur siège

La réinstallation des agents de ladite fédération, en présence des gendarmes qui sécurisent les lieux et certains acteurs du football national.

Ce mardi 13 mai, au siège de la fédération congolaise de football (FECOFOOT), l’huissier de justice du comité exécutif, Jean Ignace Massamba, procède à la réinstallation des agents.

« Nous nous retrouvons aujourd’hui au siège de la Fécofoot dans le cadre de l’exécution d’une décision de la Cour d’Appel de Brazzaville, en date du 9 mai 2025 rendu un arrêt prescrit entre autres la réintégration de la Fécofoot au sein de son siège », a-t-il déclaré.

Jean Ignace Massamba a ordonné la réouverture des locaux de la Fécofoot, avant de procéder à la visite des locaux de ladite structure, en présence de la presse locale, quelques membres du Comex, les agents et les gendarmes qui sécurisent les lieux depuis le départ de la Commission ad-hoc, à l’origine de la révocation de la Fécofoot, il y a plus de dix mois et autres acteurs du football national.

A l’issue de cette réinstallation, un procès verbal a été signé conjointement par Maître Jean Ignace Massamba, huissier de justice du Comex de la Fécofoot et Victor Magloire Nganguia, membre du comité exécutif de la Fécofoot.

Ce retour à la normale intervient après l’ordonnance en rétractation de la révocation du comex de la Fécofoot, rendue par le tribunal de grande instance de Brazzaville le 9 mai dernier. Le secrétaire général du Club athlétique Aiglons (CARA), Jean Pierre Packa, plaide pour l’apaisement.