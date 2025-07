Congo-Prodivac : la stratégie de développement de compétences sectorielles validée

Le document a été validé au cours des travaux d’un atelier qui a réunis les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

L’atelier de présentation et de validation de la stratégie de développement de compétences sectorielles dans le cadre du Projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles (Prodivac) s’est clôture le 26 juin à Brazzaville. La fin des travaux a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Pascal Robin Ongoka.

L’atelier a réuni les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ils ont discuté sur des contenus du document stratégique relatif au développement des compétences. Il a également été question de s’approprier les recommandations du document stratégique, et de renforcer le leadership de la plateforme collaborative.

Les participants se sont prononcés sur les données et orientations proposées et ont émis des recommandations stratégiques. Pour finaliser, enrichir et valider ce document, ils ont également recueilli les contributions et observations des institutions, des partenaires sociaux, des organisations du système des Nations unies et des membres du comité de pilotage.

A noter que le Projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles (Prodivac) est financé par la Banque africaine de développement (BAD).