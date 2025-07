Congo-Inondations : les Nations unies apportent des kits pour les sinistrés

Ces kits alimentaires, d’hygiène et d’assainissement ont été réceptionnés par les ministres des Affaires, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, et de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé.

C’est un ensemble composé de kits alimentaires, d’hygiène et d’assainissement que viennent de remettre au gouvernement congolais les agences des Nations unies au Congo. Ce don est réservé aux sinistrés des récentes inondations de Brazzaville. Cette action des agences des Nations unis s’inscrit dans le cadre de la prise en charge humanitaire d’urgence.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Les kits ont été réceptionnés par la ministre des Affaires, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, et le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé.

Pour le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Gon Meyers, ce don n’est qu’une première étape de l’assistance humanitaire des agences du système des Nations unies. Il précise que c’est la preuve d’un partenariat solide en faveur des vulnérables. A noter que c’est, en effet, le PAM qui coordonne l’assistance humanitaire desdites agences.

Le gouvernement avait déjà lancé les opérations d’assistance humanitaire d’urgence en faveur des sinistrés. Elles se poursuivent notamment pour Talangaï, l’arrondissement le plus touché par les inondations avec près de 5000 ménages.