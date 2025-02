Eliminatoires CAN 2025 : les Diables rouges U17 en stage de préparation

Le ministre des Sports, Hugues Ngouelondélé, a signé un ordre de service devant permettre à l’équipe et au staff technique de se rendre à Douala pour participer au tournoi qualificatif.

C’est officiel, les Diables rouges U17 prendront part au tournoi qualificatif à la CAN de la catégorie. Hugues Ngouelondélé, le ministre des Sports vient de signer un ordre de service devant permettre à l’équipe et au staff technique de se rendre à Douala pour participer au tournoi qui se déroulera du 11 février au 2 mars 2025. Cette décision met fin à une période de confusion marquée par la participation ou non de l’équipe nationale du Congo au tournoi zonal de qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans.

La sélection congolaise est composée de trente-deux jeunes footballeurs évoluant dans des championnats différents. Ils représenteront le Congo sous l’égide de l’entraîneur, italien Cesana Fabrizio Eraldo. Les joueurs en stage de préparation depuis plusieurs semaines, tenteront décrocher la qualification. La CAN, en elle-même est prévue du 30 mars au 19 avril prochain au Maroc.