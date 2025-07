Congo-réorientation économique : débat sur les alter natives au pétrole

La Rencontre pour la paix et les droits de l’homme (RPDH) organise du 10 au 11 juillet à Brazzaville, une table ronde nationale consultative sur l’après pétrole au Congo.

La table ronde réunit les acteurs de la société civile, les secteurs public et privé qui échangent sur les thématiques liées à la diversification de l’économie. Il est question de trouver les clés sur les meilleures options à envisager en matière de transition énergétique et de diversification de l’économie. Les résultats de cette réflexion devraient permettre de définir une perspective de feuille de route en lien avec la préparation de l’après pétrole au Congo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La rencontre est organisée par la Rencontre pour la paix et les droits de l’homme (RPDH). Elle s’inscrit dans le cadre de l’achèvement de la première phase du projet du RPDH intitulé : « Préparer l’après au Congo (PapCo) ».

PapCo est un projet pilote mené avec l’appui technique d’Energy Transition Fund (ETF) et financé par Rockefeller Philantropy Advisors (RPA). Ledit projet vise essentiellement à promouvoir une transition énergétique juste et équitable, en réduisant la dépendance au pétrole et en favorisant le développement des secteurs économiques alternatifs respectueux de l’environnement en réduisant l’impact écologique.

Les participants à cette table ronde se proposent d’atteindre plusieurs objectifs. Au nombre de ces objectifs, la consolider l’appui et l’adhésion du gouvernement à la dynamique du projet PAPCo ; mettre les parties prenantes autour d’une table de discussion sur l’après pétrole au Congo ; l’échanger les expériences pour permettre le partage par les administrations publiques, le secteur privé, et les communautés locales de leur vision et attentes sur la transition énergétique et la diversification de l’économie. Aussi, jeter les bases de la réflexion sur les prochaines étapes du projet PAPCo ; renforcer les synergies et le réseautage autour du sujet de l’après pétrole dans le pays puis valider et adopter une pré-feuille de route conjointe sur la transition énergétique.

A noter que le Congo est un important producteur de pétrole au niveau de la sous-région et occupe le quatrième rang dans le Golfe de Guinée. Le gouvernement tend à accroître sa production pétrolière. Le sujet était au cœur des discussion récentes entre le groupe Total Energies et les autorités congolaises.