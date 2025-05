Fifdopo : l’appel à candidature de la 4e édition est lancé

Les candidats ont jusqu’au 15 mai prochain pour se faire enregistrer afin de participer au Festival international de film documentaire de Porto-Novo (Fifdopo).

Ce sont vingt pays africains qui sont éligibles et seront accueillis à la résidence d’écriture panafricaine que va organiser le Fifdopo en prélude à l’évènement proprement dit. L’appel à candidature est lancé pour le Congo, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Mauritanie, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, des Comores, l’île Maurice, Madagascar, Djibouti et le Rwanda.

La résidence d’écriture panafricaine est un programme de formation destiné aux auteurs de longs métrages documentaires en développement se déroulera pendant dix jours à Porto-Novo, au Bénin, en juillet, en prélude au festival. Ladite formation a pour but d’accompagner les cinéastes qui développent des projets de réalisation de films documentaires dès leur conception.

Elle permet également de les outiller notamment à la capacité de lecture du brouillon du dossier de film ou de l’intention du projet ; à la structuration d’un dossier de film documentaire ; au repérage ; à la réécriture ; à la finalisation d’une première version du dossier ; aux réflexions sur l’après résidence : orientation vers des productions, vers une nouvelle période de repérage.

Comment candidater ?

Pour candidater, les auteurs de films des pays éligibles doivent remplir et soumettre le formulaire de candidature en ligne. Le lien est disponible sur la page Facebook du Fifdopo. A l’issue du processus de sélection, six lauréats seront choisis et annoncés au grand public.

Les organisateurs du Fifdopo précisent qu’ils prendront en charge le séjour des auteurs sélectionnés, à savoir l’hébergement et la restauration pendant toute la durée du Festival.