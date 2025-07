Congo-Electricité : le Pasel bénéficie d’un financement d’environ 60 milliards de FCFA

Le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso a procédé au lancement le 15 juillet, à Brazzaville.

Le Projet d’amélioration des services de l’électricité (Pasel) lancé le 15 juillet dernier, est financé à environ 60 milliards de FCFA (100 millions de dollars américain) par la Banque mondiale. Il vise à renforcer les performances de la société Energie électrique du Congo (E2C) afin d’améliorer la desserte.

Le Pasel sera exécuté sur trois composantes essentielles. La première portera sur le renforcement du réseau de transport de l’électricité. Il s’agira de réhabiliter la ligne haute tension de 220 Kv entre Pointe et Brazzaville, à travers la fourniture et l’installation des statiques dans trois-poste de transport le long de la ligne.

Il sera aussi question de rénover et de moderniser des postes 220 Kv de Ngoyo, à Pointe-Noire, et de Mbouono, à Brazzaville, ainsi que de remplacer des isolateurs entre les postes de Ngoyo et de Mboundi. Le projet s’occupera aussi de la réhabilitation de 130 km sur trois tronçons de ligne haute tension de 220 Kv ; de la remise à neuf et la modernisation du système d’automatisation Scada, de manière à dépasser ses déficiences et limites actuelles.

Cette phase va aussi s’occuper de la modernisation des systèmes d’autonomisation des postes de transport du nord afin d’optimiser leur fonctionnement et leur contrôle.

La seconde composante du projet se focalisera sur l’amélioration de la performance opérationnelle du segment de distribution et de vente au détail d’électricité. Il s’agira d’assurer une réduction durable des pertes non techniques dans l’approvisionnement en énergie, par l’augmentation du nombre de branchements de service, et par l’appui à l’amélioration de la qualité de la desserte et des pertes sur le réseau de distribution.

Pour ce faire, un programme de protection des recettes sera mis en place pour surveiller systématiquement la consommation des 26 000 plus gros clients, qui représentent environ 60% des ventes et des revenus, à travers une infrastructure de comptage.

Cette composante s’occupera aussi de la fourniture et de l’installation de 120 000 compteurs intelligents chez les clients privés ou publics.

La troisième composante du Pasel, quant à elle, s’occupera de l’appui à la bonne mise en œuvre de la réforme du secteur, déjà en cours ; du renforcement de la capacité de planification ; de la réalisation des études de diagnostic dans le cadre de la sous-composante 3.2 pour le secteur de l’eau ainsi que de l’assistance technique et l’appui institutionnel au ministère de tutelle.