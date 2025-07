Congo-Cuvette : une campagne de soins gratuits à Owando

L’annonce a été faite à Brazzaville, le 12 juillet dernier, par le député Joël Abel Owassa, initiateur de la Dynamique Owando pluriel (DOP).

Du 23 juillet au 2 août 2025, l’hôpital général 31-juillet d’Owando, dans le département de la Cuvette, sera au cœur d’une vaste opération de santé gratuite baptisée « Opération coup de poing santé ». Organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, cette campagne offrira aux populations d’Owando et des villages environnants des soins préventifs, curatifs et de réadaptation entièrement gratuite. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’hôpital général 31-juillet, premier établissement hospitalier construit dans le nord du Congo grâce à la coopération sino-congolaise.

Selon le programme, les patients bénéficieront notamment d’interventions chirurgicales endoscopiques. Dix-huit spécialistes médicaux viendront de France, de Brazzaville, de Pointe-Noire et d’autres structures sanitaires du pays pour appuyer cette campagne qui pourrait s’étendre selon l’affluence des malades.

Pour Joël Abel Owassa, cette opération permettra également aux jeunes médecins formés à Cuba de mettre en pratique leurs acquis, dans un environnement technique renforcé. Il a profité de l’occasion pour rappeler les actions de la DOP dans le domaine de la formation professionnelle. À ce jour, 347 jeunes désœuvrés ont été formés dans divers corps de métiers, et près de 70% d’entre eux sont en voie d’insertion et d’autonomisation.

« La mission de la DOP est d’accompagner les actions concrètes du chef de l’État dans la lutte contre le chômage et les antivaleurs », a déclaré le député, soulignant que cette dynamique a été saluée par le président de la République, qui envisage de répliquer ce modèle dans d’autres départements.

De son côté, le Dr Alexis Elira Dokekias, secrétaire technique du comité préparatoire du cinquantenaire, a mis en avant l’importance de revitaliser cet hôpital de référence. D’après une étude récente, 44% des habitants de la région âgés de 40 à 70 ans souffrent de diabète sucré et plus de 52% présentent une hypertension artérielle. Face à ces chiffres, la campagne vise à accueillir entre 500 et 1 000 patients, tout en encourageant le personnel médical à s’intéresser aux capacités du plateau technique disponible à l’intérieur du pays.

En soutien à cette initiative, une levée de fonds a permis de récolter 13 375 000 FCFA pour garantir le bon déroulement de l’opération.