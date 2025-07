LEO, le premier chabot d’UBA à faciliter les paiements transfrontaliers en Afrique

Révolutionne les transferts de fonds grâce au service de paiement instantané PAPSS.

United Bank for Africa (UBA) Plc, banque mondiale africaine, a annoncé que son chabot d’intelligence artificielle, LEO, est désormais capable d’effectuer des transactions de paiement transfrontalières.

LEO devient ainsi le premier chabot d’Afrique à faciliter les paiements transfrontaliers grâce à l’IA, offrant ainsi aux clients un moyen simple et instantané de transférer des fonds sur tout le continent.

La plateforme s’appuie sur le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), développé en partenariat avec la Banque africaine d’import-export (Afrexim Bank), et permet aux particuliers, aux commerçants et aux entreprises de transférer de l’argent en monnaie locale entre les pays africains où la Banque centrale a approuvé les opérations PAPSS.

À l’occasion de cette étape importante, Oliver Alawuba, Directeur Général du Groupe UBA, a déclaré qu’en tant que banque mondiale africaine, UBA est animée par la nécessité de repousser constamment les limites et de proposer des services qui répondent aux besoins de l’Afrique d’aujourd’hui.

« L’introduction des paiements transfrontaliers sur LEO, en partenariat avec PAPSS, reflète notre engagement en faveur de l’innovation numérique, de l’intégration panafricaine et d’une banque centrée sur le client. Il ne s’agit pas seulement d’une modernisation bancaire ; c’est un véritable bond en avant vers l’avenir de la finance africaine », a-t-il déclaré.

Le paiement instantané UBA PAPSS via LEO offre des avantages inégalés, notamment des paiements instantanés en quelques secondes, une disponibilité via des canaux en libre-service, des frais de traitement des transactions réduits et l’absence de frais pour le bénéficiaire.

Shamsideen Fasola, Directrice du Groupe, Banque de détail et numérique, a expliqué que la sécurité et la confidentialité renforcées, ainsi que des options plus larges pour les transferts de fonds, sont d’autres avantages dont les clients bénéficieront grâce à ce service.

« Il s’agit d’une étape décisive dans le paysage des services financiers en Afrique. Grâce à l’intégration complète de LEO à l’infrastructure PAPSS, les clients d’UBA peuvent envoyer et recevoir de l’argent à travers l’Afrique dans leur monnaie locale en quelques secondes. Nous ne nous contentons pas de simplifier les transactions : nous favorisons le commerce intra-africain et éliminons les obstacles de longue date à l’inclusion financière », a déclaré Fasola.

Grâce à cette innovation, UBA permet aux titulaires de comptes, aux commerçants et aux entreprises d’effectuer des transactions rapides et efficaces sur les marchés africains, formalisant ainsi les flux commerciaux informels et soutenant les objectifs plus larges de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Première banque à permettre les paiements transfrontaliers via son chabot sur le continent, UBA continue d’être leader en matière d’innovation, d’expérience client et de transformation bancaire numérique.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés et plus de 45 millions de clients dans le monde. Présente dans vingt pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, leader de l’inclusion financière et mettant en œuvre une technologie de pointe.

