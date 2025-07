Congo : Christian Yoka annonce une restructuration d’urgence du CFCO

Le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, s’est rendu le 05 juillet dernier, sur le site du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO).

Délaissé depuis plusieurs décennies, le CFCO ne présente pas fière allure. L’infrastructure n’a pas bénéficié de réhabilitation il y a longtemps. Lors d’une visite de terrain le 5 juillet 2025, le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a annoncé une restructuration en préparation.

« En réalité, nous n’avons d’autre choix que de sauver le CFCO. L’État est intervenu à plusieurs reprises pour soutenir cette entreprise, et aujourd’hui encore, des discussions sont en cours pour élaborer un plan de sortie de crise. »

En plus des 42 mois d’arriérés de salaires que réclament les cheminots, il faut ajouter « Les ateliers du chemin de fer ressemblent à un champ de ruines. Le réseau ferroviaire est fortement dégradé, le parc de locomotives est quasi-inexistant, les wagons sont en nombre insuffisant, et les systèmes de télécommunications, de signalisation et d’énergie sont hors d’usage », affirme Ignace Nganga, directeur général du CFCO.

Selon ecomatin, le CFCO affiche également des pertes cumulées de plus de 72 milliards FCFA, une trésorerie exsangue avec seulement 71 millions FCFA disponibles, un fonds de roulement négatif, et des dettes fiscales, sociales et commerciales estimées respectivement à plus de 56 millions, 28 millions et 14 millions FCFA.

L’établissement public exploite un réseau de 885 kilomètres de voies ferrées et comprend trois tronçons principaux : la ligne Congo-Océan (Pointe-Noire–Brazzaville), la ligne Mont-Bélo–Mbinda (285 km) et la ligne Bilinga–Dolisie (91 km).