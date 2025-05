La suspension de la Fécofoot levée : le comité exécutif reprend le contrôle

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a enfin obtenu la levée de sa suspension après une longue crise.

Le Tribunal de grande instance de Brazzaville a annulé les ordonnances qui suspendaient le comité exécutif de la Fécofoot et bloquaient ses comptes.

Le 12 mai, l’ordonnance de rétractation a été signée et délivrée au comité exécutif, mettant ainsi fin à la crise. Le tribunal a ordonné la réintégration du comité exécutif et a donné mainlevée du changement provisoire de signature bancaire.

Il faut noter que la Fifa avait fixé des conditions pour lever la suspension, notamment le contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d’Ignié et des autres installations de la fédération par le comité exécutif dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas. Les conditions ont été remplies, et la Fifa devrait désormais lever la suspension.

Un nouveau départ pour la Fécofoot

Avec la levée de la suspension, le comité exécutif de la Fécofoot peut désormais reprendre pleinement le contrôle de la fédération et des activités. La remise officielle du document physique permettra de confirmer à la Fifa que toutes les conditions ont été remplies, évitant ainsi au football congolais une sanction sévère.

Le football congolais peut désormais repartir sur de nouvelles bases, avec un comité exécutif légitime et des activités qui devraient reprendre normalement.