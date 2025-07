Congo-Bac technique et professionnel : une hausse de plus de 5% en 2025

Les résultats définitifs du baccalauréat technique et professionnel session de juin 2025 a enregistré une hausse du taux de réussite.

7 681 candidats ont été déclarés admis sur 15843 présents à cet examen d’État sur l’ensemble du territoire national, soit 48,48 % contre 43% l’année dernière. Le département de la Bouenza occupé la première place avec 99,23%. Le département de la Cuvette Ouest quant à lui, occupe le dernier rang avec 19,83%. C’est du moins ce qu’a affirmé le Dr Armel Ibala Nzamba, président des jurys.

Le Dr Armel Ibala Nzamba, a également relevé que la faible participation des candidats se justifie par des raisons des reformes instaurées dans le sous-secteur de l’Enseignement technique et professionnel.

En rappel, le baccalauréat technique et professionnel session de juin 2025, a été marqué par l’interdiction de la double candidature à cet examen d’État afin d’éviter les manœuvres frauduleuses de tricherie aux baccalauréats technique et général. Il avait promis regarder, à compter de l’année prochaine avec son collègue, comment organiser les deux baccalauréats technique et général à la même date pour contraindre les candidats à un seul examen.

L’organisation des deux examens le même jour, à la même date et dans les mêmes centres permet d’éviter le papillonnement des jeunes afin de les concentrer au mieux sur l’acquisition des compétences attendues, a précisé Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.