Kinshasa célèbre la rumba : JB Mpiana en concert au boulevard du 30-Juin

La capitale congolaise vibrera samedi 19 juillet, au rythme de la rumba avec un événement musical de grande envergure : le retour sur scène de JB Mpiana, icône incontestée du genre.

Le mythique boulevard du 30-Juin servira de cadre au concert inédit de l’artiste JB Mpiana, pensé comme un hommage vivant à la culture congolaise et à son patrimoine musical. Plus qu’un simple spectacle, cette prestation s’annonce comme une célébration identitaire, une immersion dans l’âme congolaise à travers la voix et la musique d’un artiste qui a marqué des générations. JB Mpiana, figure emblématique et pionnier de la rumba moderne, souhaite faire de ce rendez-vous un moment de communion entre le peuple congolais et son héritage culturel.

Sur scène, « Papa chéri » revisitera les grandes étapes de sa carrière. Des tubes légendaires comme Feux de l’amour, TH, Internet ou encore Balle de match feront revivre les années glorieuses de Wenge Musica BCBG. À ces morceaux culte s’ajouteront des titres récents, témoins de l’évolution artistique de JB Mpiana, toujours fidèle à l’essence de la rumba tout en restant en phase avec son époque.

En marge du concert, le public profitera d’un programme riche et diversifié : animations culturelles, DJ sets, prestations d’artistes locaux, et un espace VIP réservé aux fans désireux de rencontrer de plus près la star. Des stands culinaires valoriseront également les saveurs de la gastronomie congolaise, offrant une expérience festive complète et immersive.

Au-delà de la musique, l’événement mettra aussi en avant des initiatives sociales et citoyennes soutenues par l’artiste et ses partenaires. Une manière pour JB Mpiana de rappeler que l’art peut être un levier d’engagement et de transformation sociale.

Reconnu pour son apport exceptionnel à la culture congolaise, JB Mpiana a récemment reçu plusieurs distinctions majeures. En 2023, le Festival Rumba Kin lui a décerné un Prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. En 2024, il est sacré Artiste le plus influent de la décennie aux Congo Music Awards. Le ministère de la Culture lui a également remis une distinction spéciale pour son rôle dans la diplomatie culturelle et la valorisation de l’image du Congo à l’international.

Une légende vivante

Né en 1967 à Kinshasa, Jean-Bedel Mpiana Tshituka s’est illustré dès les années 80 comme cofondateur du groupe Wenge Musica, avant de créer sa propre formation, Wenge Musica BCBG, en 1997. Avec son style unique, son charisme et son sens de l’innovation, il a su imposer sa signature musicale tout en inspirant plusieurs générations d’artistes.