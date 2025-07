Congo : 40 000 jeunes vulnérables vont bénéficier d’une formation et financement de leurs projets

Le Projet de Soutien à l’Insertion et à la Productivité des Jeunes (PSIPJ) a débuté le 09 juillet à Brazzaville, par l’examen de validation des listes.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Soutien à l’Insertion et à la Productivité des Jeunes (PSIPJ), 40 000 jeunes vulnérables à travers le pays vont bénéficier des formations et du financement de leurs projets socioéconomiques.

La repartition prévoit « 20000 jeunes à Brazzaville,14800 à pointe noire, 3200 à ouesso et 2000 à Dolisie. Ils bénéficieront d’une formation à la vie citoyenne, à l’entrepreneuriat, d’un accompagnement technique ainsi que d’un appui financier pour le lancement de micro-projets », a précisé Bernicia Massimina, l’assistante comptable du PSIPJ.

Le PSIPJ, initié par le gouvernement est financé par la banque vise à favoriser l’inclusion professionnelle et économique des jeunes en décrochage scolaire et ceux issus des familles vulnérables. Les Comités communautaires de ciblage (CCC) ont entamé, le 09 juillet à Brazzaville et les autres villes concernées par ledit projet, l’examen en vue de valider les listes des jeunes vulnérables.

L’implication des communautés à la base, a pour objectif de renforce l’identification participative et assure la transparence dans la sélection des jeunes éligibles au PSIPJ.