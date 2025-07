Congo : Brazzaville abritera les assises de la 2e édition du Fora’ess

Les travaux préparatoires de ce grand rendez-vous des acteurs africains du domaine se clôturent ce 10 juillet dans la capitale congolaise.

« Économie sociale et solidaire, moteur de résilience, de développement durable et inclusif en Afrique ». C’est sur ce thème que se tiendra la deuxième édition Forum africain de l’économie sociale et solidaire (Fora’ess). La capitale congolaise va abriter ce rendez-vous du 20 au 24 janvier 2026. Selon le président du forum, Malick Diop, l’économie sociale et solidaire est une réponse aux défis du développement durable et inclusif ; un levier essentiel susceptible de booster le développement des pays Africains.

En prélude à ce rendez-vous des travaux préparatoires ont été organisé Brazzaville et se clôturent ce jeudi 10 juillet 2025. Des coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales ou associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les chercheurs, les administrations publiques, les collectivités locales, les organisations internationales, définissent les contours qui vont favoriser la réussite de cet évènement.

Il s’agit entre autres, de la mise en place du comité locale d’organisation, des commissions spécifiques, de la détermination du thème central et des sous thèmes. Aussi, le format et la durée de l’évènement.

Pour la ministre de la Promotion de la femme, de l’Intégration de la femme au développement et de l’Économie informelle, Inès Nefer Ingani Voumbo-Yalo, l’économie sociale est une source de création d’emplois durable, d’innovation et de renforcement du lien social.