Congo : 6 collaborateurs d’AGL participent à la formation Aspire Leaders Program

Le 30 juin 2025, Africa Global Logistics (AGL) Congo annonce la participation de 6 collaborateurs à la formation Aspire Leaders Program.

l s’agit d’une formation de haut niveau sur le leadership et le développement des compétences professionnelles, destinée aux jeunes de 18 à 29 ans et dispensée par des professeurs de l’Université Harvard.

“Les participants suivent un programme transformateur pour devenir des leaders inspirants. C’est un programme enrichissant avec un niveau d’exigence très élevé et dispensé en anglais. Je suis fière de nos 6 collaborateurs qui ont été sélectionnés aux côtés de jeunes venant du monde entier. Ils évoluent au sein des Directions de la Finance, des Ressources humaines et des Opérations. En suivant cette formation, ces jeunes acquièrent les outils indispensables pour devenir les managers de demain” déclare Maïmouna DRAME DOLO, Directrice administrative et financière région Congo/Angola.

Nicole Line Tchicaya, Dechrist Alléluia Koutima, Dorty-Carole Mouangui, Merveille Dorcas Ebale-Libembeli, Christ Bianiefe Loembet et Luc Hurydrice Mboulou-Ngombé représentent Africa Global Logistics Congo à cette formation.

Chez AGL Congo, la mobilité interne est une réalité. Nos collaborateurs peuvent sans cesse se réinventer, acquérir de nouvelles compétences et saisir des opportunités d’évolution passionnantes tout au long de leur carrière. Parce qu’ils sont la richesse de l’aventure collective, l’entreprise investit dans leur développement en proposant un parcours basé sur un accompagnement adapté, une mobilité favorisée, une organisation diversifiée et une communauté engagée.