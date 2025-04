Congo : la 2e édition du Sefco en préparation

La Chambre de commerce de Pointe-Noire servira de cadre du 28 juin au 5 juillet à la deuxième édition du Salon de l’entrepreneuriat féminin au Congo (Sefco).

Selon les organisateurs, le « Sefco naît de la volonté de réunir des femmes entrepreneures à l’échelle nationale et internationale autour d’une plateforme de dialogue et de partage d’expérience ». Le thème retenu pour cette 2e édition est « Bâtir intelligemment et innover pour un Congo meilleur ».

L’évènement vise à apporter une solution idoine aux multiples problèmes que rencontrent les entrepreneurs de manière générale et les femmes en particulier, de leur donner une vue plus large sur les institutions de financement, de leur faire bénéficier d’un accompagnement financier, de les former sur de nombreux modules qui régissent le monde entrepreneurial, de partager avec elles l’expérience d’autres femmes inspirantes du monde entrepreneurial et de répondre à toutes leurs préoccupations.

Les femmes de réseaux et d’associations, des entrepreneures, des responsables des institutions de financement/ crédit, des participants et intervenants, des responsables de politiques publiques et universitaires sont attendus à cette 2e édition. Les entreprises auront l’opportunité de présenter leurs projets, leurs services et leurs besoins.