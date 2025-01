Fespaco 2025 : trois films congolais retenus dans la sélection officielle

Les organisateurs dudit évènement ont dévoilé vendredi 10 janvier, la liste officielle des films retenus dans plusieurs catégories.

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) se tiendra du 22 février au 1er mars au Burkina Faso. Le comité d’organisation a rendu public le 10 janvier dernier, la liste officielle des films retenus dans plusieurs catégories.

Ce sont deux cent trente-cinq films parmi mille trois cent cinquante-et-un soumis, issus de quarante-huit pays. Dans la liste officielle, trois films congolais y figurent. Notamment « A quand l’Afrique ? », un documentaire de 96 minutes du réalisateur Franco-Congolais David Pierre Fila, sélectionné dans la catégorie Panorama, « Tongo Saa » de Nelson Makengo fait partie de la compétition documentaire long métrage et « Lobi ekosimba » (Demain ça ira), d’Eli Mamene, placé dans la catégorie compétition shorts.

« Tongo Saa » est un film tourné en lingala et sorti l’an dernier dresse un portrait plein d’émotions des habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, confrontés à des défis de la vie quotidienne. « A quand l’Afrique ? » emmène au cœur de l’Afrique, au centre du berceau des Bantous là où les seules richesses en dehors des hommes se trouvent dans le sol, le bois, l’or et le diamant. Il dessine une fresque peuplée de visages et de voix qui façonnent et racontent le paysage et le territoire qui se vide de ses ressources du sous-sol

« Lobi ekosimba » (Demain ça ira), est un film d’une durée d’environ 15minutes, qui raconte l’histoire de la résilience et de la résistance des habitants de Goma, une ville de l’Est de la République démocratique du Congo coupée du monde par la guerre depuis plusieurs décennies.

Placé sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles », le Fespaco met en lumière la richesse et la diversité du cinéma africain et de la diaspora.