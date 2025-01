Congo-Chan : les Diables rouges disqualifiés du tour final

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (Caf) a scellé le sort du Congo le 20 janvier au Caire, en Egypte, à travers la décision DC 23200.

Les Diables Rouges A’ ont été disqualifié du tour final de la huitième édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan). L’équipe nationale du Congo est accusée d’avoir violé l’article 39 des règlements de la compétition.

La Fecofoot a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors des matches aller et retour entre la Guinée Equatoriale et le Congo, en violation des articles 2 et 12 des règlements du Chan, ainsi que de l’article 150 du code disciplinaire de la Caf. Les matchs, disputés les 21 et 29 décembre dernier, sont déclarés perdus par forfait pour le Congo, sur un score de 3-0.

Le Congo doit verser une amende de 10 000 USD, à régler dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. Le jury qui a accepté la réclamation de la Fédération équatoguinéene de football, a rejeté les arguments de la Commission ad’hoc de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), non reconnue de la Caf.