Congo : les inhumations interdites au cimetière de Vindoulou

Une interdiction formulée mardi 22 avril 2025, par le maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle.

« Le cimetière municipal de Vindoulou a été officiellement fermé depuis le 31 mars dernier, et ceux qui continuent d’inhumer dans ce cimetière seront sanctionnés conformément à la loi », a indiqué Evelyne Tchitchelle. C’était au cours d’une réunion qu’elle présidait le 22 avril 2025.

La réunion entre le maire et l’ensemble des autorités civiles et militaires des six arrondissements de sa commune s’inscrivait dans le cadre de la restitution des conclusions de la septième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire.

Selon Evelyne Tchitchelle, les textes règlementaires d’application, pris à l’occasion des travaux de cette session, sont diversement interprétés mettant ainsi en mal la bonne compréhension et même la quiétude de la population tant sur le plan social que sociétal.

Le maire a expliqué, concernant l’arrêté n°12 portant fermeture et protection des cimetières de quartiers dans le périmètre urbain de la ville, que « Tout comme le cimetière municipal de Vindoulou, tous les cimetières familiaux, privés et commerciaux érigés dans le périmètre urbain de la ville de Pointe-Noire, sont fermés définitivement à compter du 31 mars dernier. La raison de cette fermeture trouve sa justification par le fait que nous devons respecter les normes environnementales d’hygiène et de sécurité sanitaire. Exception faite sur le cimetière de Nanga qui dispose encore d’espaces pour les inhumations ».