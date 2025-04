Lutte anti-tabac : le Congo a son plan stratégique 2025-2029

Le document a été validé au cours d’un atelier qui s’est tenu du 19 au 20 mars 2025, à Brazzaville.

Le ministère de la santé et de la population a organisé du 19 au 20 mars dernier, dans la capitale politique, un atelier qui portait sur la lutte anti-tabac. A l’issue des travaux de cet atelier, le plan national stratégique anti-tabac et le commerce illicite des produits du tabac pour la période 2025-2029 a été validé. Le plan a pour but d’accélérer la mise en œuvre du protocole, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

Les travaux ont été ouverts par Dr François Libama, conseiller en charge des programmes et projets de santé au Ministère de la santé et de la population. C’était en présence de Rosalie Likibi-Boho, point focal national de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, du Dr Fabrice Kodjo Ebeh, consultant international du secrétariat de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, basé à Genève, et du Dr Christian Boueya Bouesso, conseiller en charge de la promotion de la santé à la Représentation de l’Oms Congo.

Pour Rosalie Likibi-Boho, « la stratégie s’impose, c’est obligatoire. C’est pourquoi nous parlons d’une accélération. Le pays a signé des traités conventionnels. Nous avons l’obligation de les mettre en œuvre. D’où la stratégie qui est un guide. Les Congolais fument d’après le constat. La majorité des enquêtes que nous avons réalisées avec l’appui de l’OMS ont montré qu’en 2006, le Congo avait 22,9% d’enfants de 13 à 15 ans qui fumaient et en 2009, la prévalence dans ce groupe est passée à 15,6 %. En 2019, cette prévalence est passée à 9,5% ».

Selon une enquête réalisée en 2015, par l’OMS, au Congo, le pourcentage des personnes de plus de 15 ans qui consommaient les produits du tabac était de 2,7% chez les femmes et 18,7% chez les hommes. L’enquête de surveillance du tabagisme, réalisée en 2019, en milieu scolaire, signale que le taux de prévalence était de 9,5%, le taux de consommation de la cigarette électronique de 6% et le taux de prévalence du tabagisme passif, pour les non consommateurs, était chiffré à 21,9%.

Au Congo, il est interdit de fumer dans les lieux à usage public, conformément au décret n°2018-216 du 5 juillet 2018, mais cette mesure n’est pas toujours respectée sur le terrain.