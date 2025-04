Le Congo et la Serbie signent un mémorandum d’entente sur les consultations politiques

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso a eu une séance de travail avec son homologue serbe, Marko Duric.

Le Congo et la Serbie ont signé, le 22 avril à Belgrade, un mémorandum d’entente sur les consultations politiques et un accord sur l’exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service. Les documents ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude Gakosso, et son homologue serbe, Marko Duric.

La visite de Jean-Claude Gakosso, la toute première en Serbie, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Elle constitue une occasion pour les deux hautes personnalités d’amorcer un processus de relance des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour le Congo, le rapprochement avec la Serbie permet un repositionnement au cœur de l’autre Europe, celle des Balkans, plus de trente ans après la chute du bloc socialiste. En effet, l’un des postulats de la politique étrangère du pays est de « S’ouvrir au monde à travers de nouveaux partenaires ».