Congo : ECAir signe son retour sur la scène aéronautique

La compagnie aérienne nationale du Congo, a réussi le lancement de ses premiers vols vers Douala, Yaoundé et Libreville.

C’est un grand retour sur la scène aéronautique régionale que signe Equatorial Congo Airlines (ECAir). La compagnie aérienne Congolaise a procédé au lancement de ses premiers vols vers Douala, Yaoundé au Cameroun et Libreville, au Gabon. Les vols inauguraux ont eu lieu cette semaine : lundi vers le Cameroun (Douala et Yaoundé) et mardi vers le Gabon (Libreville).

Opérant avec un Boeing 737-700 NG (Nouvelle génération), la compagnie assure désormais deux vols aller-retour par semaine vers le Cameroun (Douala et Yaoundé) les lundis et vendredis, et deux vols aller-retour vers le Gabon (Libreville) les samedis et dimanches.

Ces premières liaisons régionales depuis Brazzaville vers les trois capitales stratégiques d’Afrique centrale ont été marqués ponctualité, la qualité de service et l’accueil. Portée par l’État congolais ce lancement représente bien plus qu’une simple reprise de lignes : c’est l’accomplissement d’une promesse de relier les peuples avec professionnalisme.

L’horizon s’annonce prometteur avec le renforcement prévu de la flotte en vue de l’ouverture de nouvelles lignes vers d’autres capitales d’Afrique centrale et certaines villes d’Afrique de l’Ouest. Les voyageurs peuvent réserver leurs billets dans les agences de voyages partenaires, en ligne sur www.fly-ecair.com ou via l’application mobile Fly ECAir.