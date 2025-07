Congo : le nouveau représentant de l’OMS présente ses lettres de créance

Dr Vincent Dossou SODJINOU a été reçu en audience vendredi 27 juin, par ministre des Affaires Étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’Étranger, Jean-Claude GAKOSSO.

Dr Vincent Dossou SODJINOU, nouveau représentant Résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en République du Congo, a présenté vendredi 27 juin 2025 ses lettres de créance à Jean-Claude GAKOSSO, Ministre des Affaires Étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’Étranger.

Jean-Claude GAKOSSO et Dr Vincent Dossou SODJINOU ont passé en revue les domaines prioritaires de coopération entre le Congo et l’OMS, notamment le passage à l’échelle des soins de santé primaires, le renforcement de la gouvernance du système de santé, la santé dans toutes les politiques, le soutien à la mise en œuvre de la politique nationale de la santé et du plan national de développement sanitaire.

Les échanges ont également porté sur la gestion efficace de la crise financière actuelle que traverse l’OMS, l’importance de la mobilisation des ressources locales, la régularité des réunions de la commission mixte ainsi que le suivi des engagements régionaux et mondiaux du Congo dans le domaine de la santé.

Le ministre des Affaires Étrangères a réaffirmé la disponibilité du gouvernement Congolais, à collaborer pleinement avec l’OMS, partenaire technique stratégique pour le renforcement du système de santé national.

Dr Vincent Dossou SODJINOU assurait les fonctions de Représentant par intérim de l’OMS au Congo depuis le 12 septembre 2024. Docteur en médecine et Docteur en santé publique, de nationalité béninoise, il cumule plus de 24 ans d’expérience dans la santé publique, notamment dans les domaines des soins de santé primaires, le renforcement des systèmes de santé, la gestion des urgences sanitaires et des services de santé, la planification stratégique et l’appui technique aux pays. Avant sa nomination, il exerçait au sein du Hub Régional des Urgences au Sénégal,