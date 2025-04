Congo : Denis Sassou N’Guesso reçoit le secrétaire permanent du Gabac

Le chef de l’Etat a reçu en audience mercredi 23 avril, à Brazzaville, secrétaire permanent du Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (Gabac), André Kanga.

L’échange entre le président Denis Sassou N’Guesso et André Kanga a porté entre autres sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. « Notre rôle c’est de mettre en place le dispositif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive. Nous avons comme relais dans les Etats les agences nationales d’investigation financière. Ces dernières sont sur le terrain sur le plan opérationnel. EIles traquent et nous coordonnons l’action dans les six pays y compris la République démocratique du Congo qui est membre associé », a expliqué André Kanga.

Les deux personnalités ont également discuté du plan triennal mis en place par le Gabac visant à intensifier ses actions dans les Etats membres ; des évaluations mutuelles. « Nous venons de terminer les évaluations mutuelles du deuxième cycle et la sous-région se prépare pour le troisième cycle… Le Congo entrera en jeu en 2028 pour l’évaluation du troisième cycle. Il faut que le pays commence déjà à se préparer. Les Etats font beaucoup d’effort et contribuent à notre budget pour le fonctionnement. Nous voudrions donc plus d’actions afin que les résultats soient visibles et palpables au niveau de tous les Etats. C’est pour cela que nous avons mis en place un plan de priorité stratégique qui va de 2025 à 2027 », a fait savoir André Kanga.

Selon André Kanga, le Gabac va former les magistrats, les officiers de police judiciaire et le personnel des agences d’investigation financières. Ce, dans le but d’améliorer la capacité opérationnelle de toute la chaîne de lutte contre le blanchiment.