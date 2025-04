Congo : la BM finance le curage du quai du port public de Brazzaville

Lancée depuis deux semaines, cette opération censée durer deux mois et demi pour permettre aux bateaux d’accoster aisément.

Le curage des pieds du quai au port public de Brazzaville est conduit par les équipes du Groupement d’intérêt économique et du service commun d’entretien des voies navigables (GIE-SCEVN) de la République du Congo et de la République centrafricaine. C’est un financement de la Banque mondiale à travers le projet régional d’amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’intervention des équipes du GIE-SCEVN vise à pallier le phénomène d’ensablement des pieds de quai qui freine les chargements et déchargements des bateaux. Le projet va s’étendre sur l’ensemble du réseau fluvial, du fleuve Congo à l’Oubangui.

Le dragage va s’effectuer au site portuaire de Yoro, ainsi qu’aux quais de Mossaka, Impfondo, Liranga, Bétou, jusqu’à Bangui. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du Pracac, il est également prévu le volet balisage sur le fleuve Congo, les rivières Oubangui et Sangha.