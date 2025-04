Election à la tête de l’UNESCO : un Congolais en lice

Firmin Edouard Matoko fait partie des trois candidats à l’élection du nouveau directeur général de l’UNESCO. Le gouvernement congolais apporte son soutien à son compatriote.

Le congolais Firmin Edouard Matoko est candidat à la tête de l’UNESCO. Ce cadre rompu de cette institution onusienne bénéficie du soutien du gouvernement de son pays. Le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla l’a réitéré lors de la quinzaine du gouvernement qui s’est tenu le 15 avril 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Le gouvernement met tout en œuvre les canaux diplomatiques utilisés par le gouvernement sont exploités pour que, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que notre candidat soit élu. Il a tous les atouts pour être candidat. D’abord, il a fait l’essentiel de sa carrière au sein de l’UNESCO, il faut quand même le dire ! C’est un produit de la maison Unesco. Je ne rappelle pas son parcours élogieux, du moins, je me dois de rappeler un ou deux éléments du parcours de Monsieur Matoko. Dans sa jeunesse, il a bénéficié des facilités par un pays européen, l’Italie en l’occurrence, qui lui a permis d’obtenir des facilités à intégrer, dans le cadre des mécanismes d’aide à la jeunesse, l’UNESCO. Ensuite, il a gravi tous les échelons, il a fait toute sa carrière pour arriver à un niveau de management à l’UNESCO, donc, c’est quelqu’un qui connait la maison, c’est quelqu’un qui a l’expérience et l’expertise de la maison. Et nous, gouvernement congolais, pensons que notre compatriote Firmin Edouard Matoko possède toutes les qualités, à tous les atouts pour assurer la succession de Mme Azoulay Audrey », a-t-il fait savoir.

Firmin Edouard Matoko est né à Brazzaville, le 17 février 1956, au Moyen-Congo, où il fait ses études primaires. Il y obtient son Baccalauréat série littéraire (Bac A4) en 1974, au Lycée Chaminade, avant de s’envoler en Europe pour poursuivre ses études supérieures, à

l’Université ’’La Sapienza » de Rome en Italie, où il décroche son doctorat en économie et commerce en 1981.

Actuellement Sous-directeur de l’Unesco, chargé de la priorité Afrique et des relations extérieures, Firmin Edouard Matoko est considéré comme le candidat pour le compte du groupe Afrique.

L’élection du nouveau directeur général de l’UNESCO se tiendra à Samarcande en Ouzbékistan au mois de novembre 2025, lors de la 43e session de la Conférence générale.