Congo-Université Marien-Ngouabi : mise en garde du collège intersyndical

L’intersyndical de cette établissement universitaire demande au gouvernement la résolution rapide des problèmes du personnel dans les plus brefs délais.

C’est au complexe universitaire Bayardelle que s’est réuni jeudi 26 juin 2025, le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi. Au cours de cette rencontre, les membres de cette association a mis le gouvernement en garde. Ils demandent la résolution rapide des problèmes du personnel dans les plus brefs délais, « faute de quoi, il prendra toutes ses responsabilités ».

A la suite des négociations avec le gouvernement, représenté par le ministère de tutelle et la présidence de l’Université Marien-Ngouabi, le collège syndical a noté le non-respect par l’exécutif de ses engagements pris le 27 décembre 2024 après trois mois de grève.

Il exige « le paiement immédiat des trois mois de salaire impayés (août et septembre 2024 et mai 2025), ainsi que celui de juin 2025 ; le paiement d’au moins deux années d’heures diverses dues et de vacation sur cinq ; la signature du nouveau protocole d’accord, gage d’une paix sociale à l’Université Marien-Ngouabi ; la concomitance dans le paiement des salaires avec ceux des agents de la fonction publique ».

Dans une déclaration, le collège promet de prendre des actions ciblées, selon les normes et mécanismes syndicaux, au cas où ses revendications ne seraient pas prises en compte rapidement.