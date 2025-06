Afritac Centre : de nouvelles ambitions pour 2026

La 27e réunion d’orientation du Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique centrale (Afritac Centre) s’est ouverte mardi 17 juin 2025 à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

Pendant deux jours de travaux de cette 27e réunion seront axés sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines dans la sous-région. À cette occasion, les participants plancheront sur trois thématiques majeures : la mise en œuvre du budget-programme, la digitalisation de la mobilisation des recettes publiques, et la supervision des établissements financiers fondée sur l’approche par les risques. L’objectif affiché est d’améliorer la gouvernance économique et financière des États membres.

Selon Philippe Egoumé, directeur d’Afritac Centre, l’organisme ambitionne d’étendre ses champs d’intervention dès 2026. « Notre offre de services, déjà élargie, continuera de se renforcer, notamment à travers l’exploration de nouveaux domaines de compétence », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture.

Présidant la rencontre, le ministre congolais du Plan, Ludovic Ngatsé, a salué l’appui technique d’Afritac dans la mise en œuvre de plusieurs réformes au Congo. Il a cité entre autres la réorganisation des systèmes informatiques à la Direction générale des douanes, l’élaboration des plans d’engagement budgétaire via le SIGFP (Système intégré de gestion des finances publiques), ou encore la finalisation des comptes nationaux pour l’année 2022.

Le ministre a cependant appelé les États membres n’ayant pas encore versé leur contribution financière à s’en acquitter rapidement, afin de garantir l’autonomie financière du centre et de réduire sa dépendance à l’égard des partenaires techniques et financiers.