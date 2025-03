Congo-Fitaas : la huitième édition se tiendra le 25 mars

Le Festival international du théâtre et autres arts de la scène (Fitaas) sera organisé dans les villes de Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire.

La huitième édition se tiendra du 25 au 30 mars à Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire. Le thème de cette édition est « Femme et Homme : égalité et équilibre ». L’évènement est organisé par le Centre de la République du Congo de l’Institut international du théâtre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le Fitaas a pour objectifs d’œuvrer pour l’émergence et la promotion des talents littéraires et statistiques ; de faire du Congo un point de mire du théâtre mondial ; et de créer une passerelle culturelle entre le Congo et d’autres pays de la planète.

A Brazzaville, c’est le Cercle culturel Sony-Labou-Tansi qui abritera le festival. L’espace culturel Yaro et le Musée cercle africain de Pointe-Noire serviront de cadre au Fitaas, et enfin à la Gare routière de Dolisie.

Spectacles de théâtre, danse, musique, conte, slam, stand up, conférence, table ronde, masterclass d’écriture dramatique, exposition, présentation et dédicace de livres, visite touristique et autres meubleront le festival.