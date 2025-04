Congo-Droit à l’alimentation : la FAO va renforcer sa stratétégie

Le coordonnateur du bureau régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Athman Mravili, l’a fait savoir à l’issue d’un échange avec le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

L’échange entre Athman Mravili et Isidore Mvouba ont échange sur la problématique du droit à l’alimentation et à la nutrition au Congo. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ainsi que les autres agences du système des Nations unies vont renforcer leur soutien au Congo afin de résoudre la problématique de l’alimentation et de la nutrition dans le pays.

« Avec le président de l’Assemblée nationale, nous avions évoqué les réseaux des parlementaires centrafricains qui se sont réunis récemment pour faire avancer la question de l’alimentation et de celle de la nutrition. De même, nous avions salué le leadership porté par le Congo dans la mobilisation des parlementaires sur le sujet au niveau de l’Afrique centrale, mais aussi de la manière dont le Congo va s’approprier la thématique », a expliqué le coordonnateur du bureau régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Athman Mravili.