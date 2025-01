Congo : des soins gratuits pour les personnes du troisième âge

Le Centre médicosocial le Jaune a lancé une campagne de dépistage gratuit de l’hypertension artérielle, le diabète, le paludisme, l’albumine et la glycémie, pour une durée de trois mois, des personnes du 3e âge et des retraités.

Jusqu’au 31 mars prochain, les personnes du 3e âges et des retraités ont vont recevoir gratuitement des soins médicaux. Le Centre médicosocial le Jaune en partenariat avec l’Assistance au développement social (ADS) et la Caricav ont lancé une campagne de dépistage gratuit du paludisme, l’albumine, l’hypertension artérielle, le diabète et la glycémie. Cette prise en charge

« La population souffre, en occurrence les personnes du troisième âge. C’est pourquoi nous avons proposé une promotion des soins pour la visibilité de ce centre afin que la population de Brazzaville sache qu’il y a un centre des retraités et des personnes du troisième âge où toute la population peut être reçue et traitée. De même, nous avons pensé qu’il n’y a plus d’argent, les moyens sont devenus difficiles, alors il faut aider la population en réduisant les coûts des soins, pour que toute personne trouve la bonne santé en se guérissant de la maladie qu’elle souffre », a expliqué le coordonnateur du centre, Jean François Milongo.

Pour le président de l’ADS, Delys Ibara, il est question pour eux à travers cette campagne d’emmener les populations à un niveau de vie meilleure, à travers la mise à disposition des œuvres sociales et à œuvrer pour le bien-être des populations démunies dans les domaines de santé, de l’éducation, de la lutte contre la famine et la pauvreté.