Les 3 meilleurs footballeurs d’origine congolaise

L’histoire a montré que parmi les plus grands sportifs mondiaux, une grande partie provient tout droit du continent africain. Riche de ses talents purs, l’Afrique a vu émerger des sportifs de classe mondiale, mais aussi des sportifs originaires de leurs pays évoluant à l’étranger. Parmi ceux-ci, le Congo est extrêmement bien représenté puisque nombre d’athlètes sont devenus incontournables dans leurs domaines. On peut citer Blaise Matuidi, Romelu Lukaku, ou encore l’inénarrable Steve Mandanda. Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de ces trois joueurs !

Blaise Matuidi, l’infatigable Parisien

L’intéressé, aussi appelé « la pieuvre » par ses pairs, est un monument du football et une référence de Ligue 1. Il commence sa carrière au sein du club de Troyes, où il fera ses débuts professionnels à 17 ans le 23 novembre 2004. Lors de sa première année avec l’ESTAC, il est promu en Ligue 1 et sera ensuite transféré à Saint-Etienne en 2007. C’est à ce moment que Blaise s’affirme aux yeux de tous comme étant l’un des meilleurs milieux du championnat. Il sera même élu meilleur joueur du club par les supporters lors de sa dernière saison avec les Verts avant d’être transféré au… Paris Saint-Germain. L’équipe parisienne s’offre les services de Matuidi alors qu’une grande vague de recrutement a lieu dans la capitale, du fait du rachat du club par Qatar Sports Investments. Il devient par la suite un cadre sous Ancelotti, continue sur sa lancée sous Laurent Blanc, avant de briller en sélection nationale. Il contribuera grandement au succès de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 en décrochant le titre de champion du monde.

Le dernier rempart marseillais, Steve Mandanda

Au cours de son histoire, la Ligue 1 a eu la chance de voir passer de nombreux joueurs qui l’ont marquée de leur empreinte. Pour sa part, Steve Mandanda a marqué le public et l’entièreté du monde du football grâce à ses qualités sportives, mais aussi sa personnalité attachante et amicale. Le portier, devenu une légende dans le club de l’Olympique de Marseille, a presque tout gagné au cours des 14 années passées avec son club. Champion de France en 2010, triple vainqueur de la Coupe de la Ligue (2010, 2011, 2012) et même finaliste de la Ligue Europa, c’est avec brio que Mandanda a su enchaîner les années dans le club phocéen. Mais en plus de cela, il a brillé en sélection en étant sélectionné 34 fois avec l’équipe de France et en devenant lui aussi champion du monde en 2018. Toutes ses réussites s’inscrivent dans la continuité des performances du club marseillais, qui reste dans l’élite française année après année. Cette saison, l’Olympique de Marseille est favori pour la seconde place de Ligue 1. Cette dynamique est mise en avant par le site du Phocéen qui affirme que le club a toutes les chances de terminer sur le podium, mais aussi par d’autres acteurs. Des sites de paris en ligne comme Betway offrent même une côte de 3.00 pour le club sudiste au 16/03. De quoi laisser Mandanda motivé et déterminé à terminer sa carrière avec réussite.

Le buteur redoutable, Romelu Lukaku

Comment mieux parler de Lukaku qu’en mettant en avant ses statistiques impressionnantes devant le but ? Il débute sa carrière de manière explosive en inscrivant 15 buts lors de sa première saison avec Anderlecht, puis 17 la saison suivante. Une façon pour lui d’affirmer qu’il fallait compter sur ses qualités footballistiques et sa facilité à inscrire des buts. Il est ensuite transféré en 2012 à West Bromwich Albion, où il restera une seule année et marquera de nouveau 17 buts. La confirmation de son talent aura lieu à Everton. En quatre saisons, Lukaku sera à l’origine de 76 buts de son équipe, ce qui en fera l’un des meilleurs attaquants de la Premier League. Il passera par la suite par Manchester United (35 buts en deux saisons) puis l’Inter Milan (53 buts en deux saisons), et se trouve actuellement à Chelsea. Et même s’il n’a pas gagné de titre majeur en sélection, Romelu comptabilise tout de même 65 buts dans un total de 100 matchs disputés avec la sélection nationale de Belgique !

Ces trois piliers du football sont sans aucun doute les meilleurs joueurs de football d’origine congolaise. Ils ont su marquer les esprits en montrant une détermination hors du commun. Ils ont également cumulé les exploits sportifs que ce soit en sélection nationale, ou avec leur club respectif. Chapeau bas !